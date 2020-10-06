فلكيا.. غرة شهر ربيع الأول 18 أكتوبر.. والمولد النبوى الشريف 29 أكتوبر

كشفت الحسابات الفلكية، التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالي، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف يوم 29 أكتوبر الحالى، وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يولد، طبقا للحسابات الفلكية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الحالي هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالي.