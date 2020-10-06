أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟

أخبار مصرية تبليغ
خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟
خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟
تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي يعاني منها كبار السن بشكل كبير ويعانى من  خشونة الركبة نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا.
تحدث خشونة الركبة الثانوية  نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا و  في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.

أما أعراض خشونة فهى آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سواءً بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم.

يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف.

عادات وراء الخشونة

على الجانب الاخر نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة دون ان يدرى، منها الجلوس على الأرض والتى تؤثر على المفاصل، وعدم تحريك المفصل لفترة طويلة.

كيف تحمى نفسك؟

ووفقا لموقع هيلث يمكن حماية نفسك من خشونة المفاصل من خلال إنقاص وزنك حتى لا يتم الضغط على المفاصل كما أن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم بها الفرد تسبب إصابته بخشونة الركبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 