أخبار مصرية

في ذكرى نصر أكتوبر #السيسي يتصدر تويتر

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احتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذى قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من ارض الوطن، الذى أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. 

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيسي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

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