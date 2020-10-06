صور.. إعادة تشغيل عربة ترام بلجيكية عمرها 89 عاما فى الإسكندرية

ودشن المحافظ قطارين لـ"ترام الرمل" بعد تجهيز العربة الوسطى وفقا للتجربة التى نفذتها الهيئة العامة لنقل الركاب، للحد من انتشار جائحة كورونا، لضمان سلامة المواطنين. كانت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أعلنت فى شهر يونيو الماضى عن تجربة جديدة بترام المدينة قامت الهيئة بتنفيذها، لضمان سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، باستخدام كبائن زجاجية مغلقة للوقاية من الفيروس.

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