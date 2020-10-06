رئيس جامعة بنى سويف يوجه بإنشاء مصنع للأدوية

كما وجه حسن، خلال جولته التفقدية الثالثة خلال الأسبوع الجارى للقاء العاملين وأعضاء هيئة التدريس، بإنشاء صندوق زمالة للعاملين.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من هذه اللقاءات تبادل الآراء بهدف تطوير الأداء من خلال التواصل المباشر مع القائمين على الأعمال لطرح الأفكار والمقترحات وتحليلها للوصول الى أفضل النتائج.

وناقش رئيس الجامعة، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات متعلقة بالتسهيلات التى تقدمها الجامعة للعاملين ومنها زيادة الأوتوبيسات بالقاهرة والفيوم والمنيا، وزيادة سرعة الإنترنت فى ظل إقبال الجامعة على نظام التعليم الهجين، ومكافآت النشر الدولى، والخدمات الصحية، والمستحقات المالية.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف للعاملين آخر التطورات فى مجال المشروعات التى تنفذها الجامعة وعلى رأسها مبنى المدرجات الذى يسع 5 آلاف طالب، والجراج المخصص للسيارات على سعة 2000 متر، والمطبعة الجديدة، وورش السيارات، ونادى أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمزرعة، ومصيف بلطيم.