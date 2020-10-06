صور.. محافظ الجيزة يفتتح الرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر المركزى

افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من المنشآت الصحية الجديدة لخدمة المواطنين، شملت وحدة الرعاية المركزة بمستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزى ومركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم وقسم الرعاية المركزه الحديث وقسم الطوارئ بعد تطويرة وتحديثة بمستشفى الصدر بحى العمرانية.





أكد محافظ الجيزة أن المنشآت الصحية التى تم افتتاحها إضافه جديدة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أكتوبر المركزى تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدنى بتكلفة حوالى 27 مليون جنيه وتضم 16 سريرا مجهزا، بالإضافة إلى تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية "جهاز أشعة أيكو ووحدة غسيل كلوى وجهاز سونار وجهاز أشعة متنقل" وذلك للعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل كامل داخل غرفة الرعاية كما تم تنفيذها وفقا لأعلى المواصفات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وعقب استعراض مراحل التطوير حرص المحافظ على زيارة غرف العزل ومخزن المستلزمات الطبية وغرفة تحضير الأدوية بالاضافه الى الأطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفى مدينة اكتوبر المركزى مؤكدا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمه للمرضى بجميع اقسام المستشفى.

وعقب افتتاح مركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم، أكد محافظ الجيزة ان التطوير استهدف ان يتحول المركز بعد تطويره لمركز تكاملى يعمل على توفير خدمات طبية أفضل لمواطنى قرى برطس والقيراطيين وصيدا والابعدية وسقيل إذ تم استحداث عددا من الاقسام به وشملت قسم الباطنه والأطفال إلى جانب اقسام الرعاية والامومة والطفولة والاسنان والعلاج طبيع بطاقة استيعابية 60 سريرا ويتم إجراء عمليات اليوم الواحد به.

وشهد المحافظ أقسام المركز الصحى ومخزون الأدوية و غرفة pcr والأشعة وغرف المرضى بعد تطويرها وتوفير أسرة حديثة بها، مشيدا بما تم انجازه من أعمال لصالح المواطنين.

وأكد راشد خلال افتتاحه قسم الرعاية المركزة والذى يضم 5 أسرة، بالإضافة إلى 62 سرير إقامة وقسم الطوارئ بمستشفى الصدر بالعمرانية أن هناك اهتماما كبيرًا بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا.

وثمن المحافظ دور المجتمع المدنى للتعاون مع المحافظة والعمل على النهوض بمستوى الخدمات الطبية للمرضى، كما حرص المحافظ على التلاحم مع المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات الطبية.