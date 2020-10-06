تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. انطلاق إكسترا نيوز فى ثوبها الجديد

انطلقت فى الساعة الثانية اليوم الثلاثاء، قناة "إكسترا نيوز" فى ثوبها الجديد، بعد تطوير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقناة، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.





وصرَّح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم "المتحدة"، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخبارى وسرعة تناول الموضوعات، الأمر الذى اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير الاستوديوهات وغرفة الأخبار لتخرج فى شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصرى. وأضاف صالح أن "إكسترا نيوز" يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة وهى تردد 12303 أفقى للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد 11785 رأسى بنظام SD. وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز" التطوير مع زملائهم فى قنوات "المتحدة"، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوى الإخبارى، ومحمد حلمى رئيس قناة إكسترا نيوز.

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