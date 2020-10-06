محافظ الإسكندرية يهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن "الانتصارات التى حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هى التى أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هى مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها، حيث صنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازا ما زال يدرس حتى الآن فى الأكاديميات العسكرية عبر العالم".
وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التى تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.
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