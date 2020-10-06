التعليم تعلن نظام المقررات الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائى

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى خلال العام الدراسى المقبل 2020- 2021.





وشمل القرار المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وجاءت كالتالى، الصف الأول الابتدائى: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".

أما الصف الثانى الابتدائى فيتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية"، الصف الثالث الابتدائى: يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية،التربية البدنية والصحية، كتاب القيم واحترام الآخر".

ونص القرار على أن تطبق هذه المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات) اعتباراً من العام الدراسى 2020-2021.

كما نص القرار على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

ويشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار اثنين من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية، ومنهج القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائى يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع فترة واحدة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا، دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية يترك له آلية تنفيذ حصة التربية الرياضية أما من خلال (أنشطة مصورة – تمارين على المنصات الإلكترونية – التعاون مع مديريات الشباب والرياضة)".

وحدد القرار بأن يكون الإشراف للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائى من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وإدارات التعليم الابتدائى بالمديريات والإدارات التعليمية، كذلك الإشراف على توجيه الصفوف الأولى الذى يقوم بالمتابعة الفنية للصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

كما منح القرار مديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات صلاحية إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسى، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج الدراسي، وفلسفته ، حظر تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

وبالنسبة لنظام التقييم فى الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى، نص القرار على أن تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالى "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق ، "يلبى التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر، "يلبى التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر، "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر.

وفى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها فى ملف الطالب.