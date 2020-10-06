أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنه لم يتم حتى الآن تطبيق قرار الوزير بإعفاء كبار السن من ثمن التذكرة بهيئة سكك حديد مصر، نافيا ما يتم تداوله على المواقع بشأن إعفاء كبار السن.





وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه فى تصريح خاص إلى "دوت الخليج"، أن القرار مازال قيد الدراسة فيما يخص إعفاء كبار السن لمن هم فوق الـ 70 عاما من دفع ثمن تذكرة القطارات، وما إذا كان الإعفاء سيكون على القطارات المطورة والمميزة، مرجحا أن تكون القطارات المكيفة خارج الإعفاء. وأضاف المصدر، أنه فى حال تنفيذ القرار من المرجح أن يكون هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تسديد رسوم الإعفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالنقل لمبتدا: إعفاء كبار السن من تذاكر القطارات مازال قيد الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.