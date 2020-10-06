إنفوجراف: أبطال وعظماء.. إبراهيم الرفاعى أسطورة الصاعقة المصرية

تعجز الأقلام أن تسطر تاريخ العظماء من أبطال القوات المسلحة المصرية الذين بذلوا كل ما يمكن بذله من أجل مصر وشعبها الكريم واستعادة أرض مصر من الكيان الصهيونى، إلا أنه لابد وأن نبرز أهم ملامح حياتهم ليكونوا لنا حسن القدوة والمثل.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" حياة أسطورة الصاعقة الخالد إبراهيم الرفاعى، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ولد إبراهيم الرفاعى يوم 27 يونيو عام 1931، بقرية الخلالة، التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، حيث التحق بالكلية الحربية عام 1951، وتخرج منها عام 1954، وانضم عقب تخرجه إلى سلاح المشاة، وكان ضمن أول فرقة لقوات الصاعقة فى منطقة أبو عجيلة، ثم بعد ذلك لفت الأنظار بشدة، خلال مراحل التدريب لشجاعته وجرأته منقطعة النظير.

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