راشد مهنئا السيسى بنصر أكتوبر: ندعو الله أن يديم عليكم المزيد من التوفيق

وقال المحافظ فى تهنئته، وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتى وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة ذكرى انتفاضة جنود الحق والإيمان ذكرى دحر جنود البغى والعدوان ذكرى اجتياح خط بارليف داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

ووجه المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة القوات المسلحة.