محافظ كفر الشيخ: تخفيضات التصالح تصل لـ 50% بمناسبة انتصارات أكتوبر

أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخفيض أسعار مقابل التصالح لجميع مدن المحافظة والأنشطة "سكنى- تجارى- إدارى- صناعى - أخرى" الصادر بقرار رقم 724 لسنة 2020م بواقع 10٪ للمتر المربع ليصل إجمالى ما تم تخفيضه من 35٪ إلى 50٪ من قيمة مقابل التصالح.





جاء ذلك استجابة لأهالى كفر الشيخ، للإقبال الكبير على التصالح من المواطنين. ووجه محافظ كفر الشيخ، فى بيان صحفى، الشكر لأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح بالمراكز التكنولوجية و88 مدرسة و13 مركزا للمعلومات.

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