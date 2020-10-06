في انطلاقتها الجديدة.. اكسترا نيوز تبث شهادات عن حرب أكتوبر واعترافات إسرائيليين بالنصر المجيد

في انطلاقتها الجديدة، بثت قناة إكسترا نيوز شهادات عدد من الأبطال المصريين الذين شاركوا في حرب العزة والكرام، أكتوبر المجيدة، وأيضا اعترافات من قادة إسرائيليين عن النصر المجيد.

"قناة عالمية على أرض مصرية".. وصف ينطبق تماما على قناة إكسترا نيوز والتى انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، بعدما قامت المتحدة للخدمات الإعلامية بتطوير القناة.

وكان المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، قال إن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذى اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصرى.

وتابع صالح أن إكسترا نيوز يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة وهى تردد ١٢٣٠٣ أفقى للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ رأسي بنظام .SD

وقد تولي مجموعة من أبناء إكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوى الإخبارى ومحمد حلمى مدير قناة لإكسترا نيوز، وقد تحدد موعد إطلاق القناة غدًا الثلاثاء فى تمام الثانية ظهرً