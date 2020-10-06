مركز إبصار: إجراء 60 عملية مياه بيضاء لغير القادرين مجانًا بالإسكندرية غدا

تنطلق غدًا أولى مراحل حملة إعادة النور لغير القادرين التي أعلن عنها المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، وتستهدف القافلة إجراء 60 عملية مياة بيضاء مجانا بمنطقة سيدى جابر بمحافظة الأسكندرية.

وقال بيان صادر عن مركز "إبصار" ان الحملة تستهدف إجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي 2020م بعدد من المحافظات ،وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون .

يشار إلى أن مركز "إبصار" نجح خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، و نحو 3363 عملية مياه بيضاء لغير القادرين في مصر.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الذى يمكن تفاديه.