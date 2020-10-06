التفتيش على العيادات.. خلاف جديد بين"الصحة"والنقابات الطبية| تفاصيل

وجه الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء، خطابا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب إصدار الوزارة توضيح حول أحقية جهاز حماية المستهلك، فى التفتيش على العيادات، والمراكز الطبية، من عدمها، وذلك بعد ملاحظة أعضاء الاتحاد تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية الحرة خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي خبرة فنية لديهم بالشأن الطبى.
وقال خيرى فى خطابه، لوزيرة الصحة،: فى إطار التعاون المثمر والبناء بين اتحاد نقابات المهن الطبية ووزارة الصحة والسكان، لوحظ في الفترة الأخيرة تعدد جهات التفتيش علي العيادات والمراكز، الطبية ومن بينها جهاز حماية المستهلك، لذا نرجو من سيادتكم التكرم في ابداء الرأي في أحقية الجهاز في التفتيش علي العيادات والمراكز الطبية.
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