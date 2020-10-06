بطولات على خط القنال .. سمير نوح يروي لـ دوت الخليج كواليس عمليات المجموعة ٣٩ ضد المحتل الاسرائيلي

كشف الرائد سمير نوح احد رجال الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي والمجموعة "39 قتال " بأن المجموعة 39 بقيادة الرفاعي قامت بــ 92 عملية ضد العدو الاسرائيلي منذ حرب الاستنزاف حتي الانتصار في 1973 .

ومن المعروف أن الشهيد إبراهيم الرفاعي أحد أهم الأسماء التي خاضت غمار المعارك على أرض سيناء، فهو قائد المجموعة 39 قتال والتي أذاقت العدو الإسرائيلي خسائر فاضحة على أرض سيناء، وظل الرفاعي في مواجهة العدو إلى ان استشهد في خضم أحداثها.

وقال "نوح" في تصريح خاص لــ "دوت الخليج" في ٤ يوليو ١٩٦٧ ، قام الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي بتدمير ونسف نسف الذخائر والأسلحة المصرية التي استولي عليها العدو بعد حرب ٥ يونيو ٦٧.

وكانت تلك العملية بعد انتصار الجنود المصريين في معركة "رأس العش" في الأول من يوليو ٦٧ وكان أحد أبطالها هو اللواء فتحي عبدالله والبطل حسني سلامة والبطل محيي نوح.

وتابع: " ٢٥ أغسطس من عام ١٩٦٨ تم عمل كمين "جبل مريم" والذي يعد من ابرز العمليات التي نفذتها المجموعة حيث توجهت عناصر من المجموعة «39 قتال» إلى هذه المنطقة لرصد عمليات الاستفزاز التى تقوم بها الدورية الإسرائيلية.

وأسفرت العملية عن مقتل 6 من جنود العدو، وأسر العريف يعقوب رونيه، وطالب موشيه ديان وقتها بمحاكمة الفدائيين المصريين الذين عبروا ونفذوا العملية.

ولفت الرائد سمير نوح أن عملية الثأر للشهيد عبد المنعم رياض من افضل العمليات والتي جاءت بناء علي طلب من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم عبور قناة السويس حتي موقع القتال "لسان التمساح" وتم الهجوم علي الموقع و قتل 44 جنديا وضابطا إسرائيليا وتم تدمير الموقع بالكامل .