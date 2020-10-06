تقديرا لإسهاماته.. رئيس ألمانيا يمنح السفير بدر عبد العاطي وسام صليب الاستحقاق

سلم السفير الألماني بالقاهرة د. سيريل جان نون، أمس الاثنين، في احتفالية أقيمت بمقر السفارة بالقاهرة، سلم وسام صليب الاستحقاق الأكبر من جمهورية ألمانيا الاتحادية، للسفير الدكتور بدر عبد العاطي تقديرًا لجهوده في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا ومصر خلال فترة عمله سفيرًا لمصر في برلين من 2015 إلى 2019.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار الدكتور نون إلى الإنجازات الثنائية العديدة التي تحققت في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة، خلال فترة وجود السفير الدكتور عبد العاطي في ألمانيا.

كما تقدم السفير نون بالشكر للدكتور عبد العاطي على إرادته القوية للتقريب بين البلدين، مؤكدًا: "إن عمله الدؤوب من أجل العلاقات الألمانية المصرية جعله شريكًا خبيرًا أمام جميع اللاعبين الأساسيين الألمان. ولكن العديد في ألمانيا سوف يتذكره صديقا صالحا لم يخدم بلده باحتراف فحسب، بل ويكن له كذلك حبا شديدا على المستوى الشخصي."

يذكر أن الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير قد منح الوسام للسفير الدكتور عبد العاطي في مارس من هذا العام. وجرت مراسم التسليم بالقاهرة أمس الاثنين.

ووسام الاستحقاق هو الوسام الاتحادي الوحيد لألمانيا ، وقد أنشأه تيودور هيوس ، أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، في عام 1951. ومنذ ذلك الحين، تم منحه للعديد من الألمان والأجانب البارزين لإنجازاتهم المميزة تجاه جمهورية ألمانيا الاتحادية.