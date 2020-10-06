وهب الله: تثبيت 14 معلما بمدرسة مصر المملوكة لاتحاد عمال مصر

أكد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، على أهمية التدريب والتثقيف ،والإهتمام بالجانب التوعوي ،وإستخدام كافة الأدوات التي يمتلكها الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من إجل تحقيق هذا الهدف ،وهو الأمر الذي أقره مجلس إدارة الإتحاد العام يوم الجمعة الماضي ،مقدرًا الدور الذي تلعبه النقابات العامة ،وكافة المؤسسات التابعة للإتحاد العام ،من خلال مراكز التدريب ،أو المؤسسات التعليمية ،والدورات التوعوية والتثقيفية للعمال ،والنقابيين في كافة المواقع ،لمواجهة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا .

جاء ذلك خلال زيارة وهب الله أمس الإثنين إلى مدرسة مصر الخاصة لمدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الإجتماعية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،للإطمئنان على الإستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،أن "الأمين العام" أشار خلال اللقاء مع العاملين بالمدرسة من إداريين ومعلمين إلى أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم أجمع خلال العام الجاري ،موضحًا أن مدرسة مصر الخاصة التي يبلغ عدد طلابها 1400 طالب ،تتوفر لها كل الامكانيات لحماية الطلاب من الناحية الصحية ،ولمواجهة هذا "الوباء" .

وأوضح البيان الصحفي أن وهب الله اطمأن على توفر تلك الإمكانيات خلال تفقد جميع اقسام المدرسة ، وإبداء الملاحظات الهامة بإعداد وتجهيز الفصول ، والتركيز على الصيانة اللازمة والاهتمام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية من توافر جهاز كاشف الحرارة ،وكابينة التعقيم ببوابة المدرسة ،مشددًا على الاهتمام بالرعاية الطبية للطلاب وكذلك الاهتمام بالتربية الرياضية والفنية وذلك للاستعداد للعام الدراسي الجديد .

وخلال الزيارة إستمع وهب الله إلى المعلمين ،والتأكيد على الإتفاق على الخطة الكاملة لبدء العملية التعليمية،وإصدار توجيهات بمكينة المدرسة ،وتحسين المنظومة الإدارية، مؤكدا أيضا على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور بشكل دوري ومنتظم ..وقرر تعيين 14 مٌدرسًا مؤقتًا بعد مرور 4 سنوات على عملهم ،بدلًا من 6 سنوات كما كان مقررًا .

من جانبهم وعد جميع العاملين بالإستمرار في العمل الجاد من أجل صالح الطلاب ،وجرى التأكيد على إستمرار أمين "عمال مصر"،رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية العمالية ،ومدرسة مصر الخاصة ،محمد وهب الله ،بتكرار تلك الزيارة من أجل الوقوف ومتابعة دور تلك المدرسة لخدمة أبناء العمال .

إصطحب الأمين العام خلال الزيارة احمد حسن المدير العام للمؤسسة، وعبد الكريم حامد المدير العام للمدرسة، ومى مجدى المسئول الاعلامى للمؤسسة.