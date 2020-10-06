وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: مناسبة تاريخية

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

وجاء في نص برقية وزير التنمية المحلية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم وأبناء القوات المسلحة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درسا" في الصمود والتحدي وقلب موازين القوى وإبهار العالم.. فجاءت انتصارات أكتوبر عن جدارة تامّة واستحقاق صادق وحققت نصرا" تاريخيا" لمصر والأمة العربية".

وأضاف وزير التنمية المحلية في البرقية: "متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والديمقراطية لمصرنا الغالية، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".