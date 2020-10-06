الداخلية توافق على استخراج وتجديد جواز السفر للمصريين بالخارج بموجب شهادة الميلاد

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الداخلية وافقت على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المُقيمين في الخارج، باستخراج أو تجديد جواز السفر بصلاحية ثلاث سنوات بموجب شهادة الميلاد المُميكنة، وذلك في حالة عدم حمله لبطاقة الرقم القومي أو حمله لبطاقة رقم قومي لم يمض على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر طالما كان المواطن بالغًا سن 16 عامًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية إنه يمكن للمواطن التقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للحصول على جواز السفر، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدي للذكور؛ وبحيث يكون التجديد لمدة عامين لمن بلغ سن 27 عامًا، ولمدة عام لمن بلغ سن 28 عامًا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث جميع السبل المُمكنة للتسهيل على المواطنين المصريين بالخارج في ضوء تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية.