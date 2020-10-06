رئيسة"النواب" بأوغندا تزور مشروعات"المقاولون العرب" ببلادها

صرح المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن ريبيكا كاداجا رئيسة مجلس النواب الأوغندي قامت على رأس وفد يضم وزير الأشغال وعددا من المحافظين وأعضاء مجلس النواب، بزيارة لمشروعات الطرق بمدينة باليسا الأوغندية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب.. مشيرا إلى أهمية تلك الزيارة من جانب كبار المسئولين بأوغندا للإطلاع على المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة، والتى تشمل طرق ومبان مختلفة.

وأوضح المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة الشركة - بحسب بيان رسمى أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء - أن المسئولين الأوغنديين استمعوا في بداية الزيارة إلى شرح حول المشروعات التي تنفذها المقاولون العرب في مدينة باليسا، حيث تقوم بتنفيذ مشروع طريق تريني باليسا كومي بطول 67 كم بتكلفة 80 مليون دولار وبنسبة إنجاز80%، ومشروع طريق باليسا كمنكولي بطول 44 كم بتكلفة 60 مليون دولار وبنسبة إنجاز 82%، بالإضافة إلي مشروع طريق مساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بتكلفة 45 مليون دولار وبنسبة إنجاز60%.

وقامت رئيسة مجلس النواب الأوغندى والوفد المرافق بزيارة للمشروعات بمرافقة المهندس محمد طلبه العضو المنتدب للشركة، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة الأوغندية، حيث أشادت بجودة وسرعة الأداء وبإمكانات الشركة من حيث التجهيزات الضخمة التي تشمل كسارة ومعدات مختلفة ومحطتى أسفلت وخرسانة.

وفي نهاية الزيارة، أشارت رئيسة مجلس النواب الأوغندى إلى اعتبار شركة المقاولون العرب شريك أساسي في التنمية بدولة أوغندا، منوهة بدورها المجتمعي خلال فترة تنفيذ الأعمال، داعية إلى ضرورة تكليف الشركة بمزيد من المشروعات تقديرا للمستوى المتميز الذي جعلها أفضل شركة مقاولات في أوغندا خلال العامين الحالى والماضى، وبإعتبار مشروعي الطرق بباليسا نموذج يحتذي به من قبل شركات المقاولات بالدولة الأوغندية.