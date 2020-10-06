بعد خضوعها لبرنامج تأهيلي.. منة عبد العزيز تشكر وزيرة التضامن| شاهد

أشادت منة عبد العزيز الشهيرة بفتاة التيك توك بدور وزيرة التضامن نيفين القباني في علاجها نفسيا وخضوعها لبرنامج تأهيلي .ونشرت منه عبد العزيز صورة تجمعها مع وزيرة التضامن نيفين القباني ، وعلقت قائلة : " بشكر معالي الوزيره نيفين وزيره التضامن الاجتماعي على واقفتها جنبي بجد انا بحبك اووووي يا أطيب وزيره في دنيا وعلى وقفتك مع الناس وأنك بجد بتحسي بي أي حد بحبك اووو" .
وخضعت منة عبد العزيز، لبرنامج تأهيل نفسى خلال الأشهر الماضية في مجلس التضامن الاجتماعى للمرأة، والذى ساعدها في التغير بشكل كبير، وقبل أسبوعين، كانت قد ظهرت منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، فى أول مقطع فيديو بعد إطلاق سراحها، والذى تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسي الذي خضعت له فى مجلس التضامن الاجتماعى للمرأة، مؤكدة أن برنامج التأهيل أثر بشكل كبير فى تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذى جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.
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