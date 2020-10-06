احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الكنيسة الأرثوذكسية تدق أجراسها تزامنا مع لحظة العبور ..فيديو

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بذكرى نصر أكتوبر من خلال قرع أجراس الكنائس في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق تزامنا مع موعد العبور ١٩٧٣.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم ، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠.

وتابع البيان أن هذا التوقيت هو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣.

كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة غبطة البطريرك إبراهيم إسحق والطائفة الإنجيلية بقيادة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية قد بعثوا ببرقيات تهنئة لجموع الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء غد الأربعاء من الكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة.