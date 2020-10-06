كما تقدم المجلس بالتحية والإجلال لجنودنا أبناء القوات المسلحة الذين استعادوا الأرض وضحوا بأنفسهم من أجل استعادة الكرامة وتأمين الوطن، والذين ضربوا لنا أعظم الدروس فى البطولة والشجاعة والبسالة والتى أبهرت العالم بتحرير الأرض، الأمر الذى يدعونا للاصطفاف خلف بلدنا وقيادتنا الحكيمة لبناء دولة قوية قادرة على التصدى لكافة الصعاب والتهديدات، وترسخ الأمن والاستقرار.
ووجه المجلس خالص التحية لأطفالنا أبناء الشهداء الذين فقدوا آبائهم أغلى ما يمتلكون، فإن آبائهم هم شهداء مصر الأبرار وسنظل دائما فخورين بهم وبما حققوه من أجل رفعة الوطن باستشهادهم من أجل مكافحة الإرهاب الغاشم، فتحية حب وتقدير لأرواحهم الطاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للطفولة يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.