القومى للطفولة يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

كما تقدم المجلس بالتحية والإجلال لجنودنا أبناء القوات المسلحة الذين استعادوا الأرض وضحوا بأنفسهم من أجل استعادة الكرامة وتأمين الوطن، والذين ضربوا لنا أعظم الدروس فى البطولة والشجاعة والبسالة والتى أبهرت العالم بتحرير الأرض، الأمر الذى يدعونا للاصطفاف خلف بلدنا وقيادتنا الحكيمة لبناء دولة قوية قادرة على التصدى لكافة الصعاب والتهديدات، وترسخ الأمن والاستقرار.

ووجه المجلس خالص التحية لأطفالنا أبناء الشهداء الذين فقدوا آبائهم أغلى ما يمتلكون، فإن آبائهم هم شهداء مصر الأبرار وسنظل دائما فخورين بهم وبما حققوه من أجل رفعة الوطن باستشهادهم من أجل مكافحة الإرهاب الغاشم، فتحية حب وتقدير لأرواحهم الطاهرة.