متحدث الصحة للقوات المسلحة: دمتم سياج الوطن

ووجه مجاهد عبر منشور على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" الشكر لأبطال القوات المسلحة على ما قدموه ومازالوا يقدموه من تضحيات لهذا الوطن. وقال: "أوجه لأبطالنا البواسل الذين يصنعون ملحمة من الانتصارات والتحديات كل يوم لأجل هذا الوطن وهذا الشعب العظيم، دمتم سياج الوطن، شكرًا أبطال مصر".

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