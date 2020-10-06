وأعلن الحضور وأبرزهم عائلة أبو دسوقى تأييد ودعم مرشح المصريين الأحرار رمز الطائرة للتمثيل النيابى عن الدائرة.

وعرض البطران ملامح برنامجه الانتخابى وتصوره لخدمة الدائرة ممتده الأبعاد وخصوص الخدمات العامة والملحه فضلا عن الدور التشريعى والرقابى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. عائلات الهرم تعلن تأييد مجدى البطران فى ماراثون البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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