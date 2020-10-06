وعلقت دار الإفتاء، على المقطع الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إهداء إلى أرواح شهداء معركة العبور.. الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر.. مع الشيخ محمد صديق المنشاوى". وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد خلالها أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى عيدا لكل المصريين، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم خالدة فى وجدان مصر، مشيرا إلى أن نصر أكتوبر أثبت أن الحق الذى يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر فى النهاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الإفتاء تهدى شهداء عبور أكتوبر تلاوة قرآنية بصوت المنشاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.