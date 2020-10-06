صحة وتعليم المنيا ترفعان درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن الاجتماع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتفعيل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعداداً للعام الدراسى الجديد 2020 -2021 حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية خصوصا فيروس كورونا والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، انه تم بحث ومناقشة الاستعدادات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل تدريب للعاملين بالمدارس، والإشراف من قبل مسؤولى الصحة على المنشآت التعليمية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، وتطبيق الشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.
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