السفير المصرى لدى ياوندى يلتقى وزير الأشغال العامة الكاميرونى

أعرب السفير، فى بيان صحفى، عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون المُشترك بين البلديّن فى جميع القطاعات، كما بحث الفرص الاستثمارية والصناعية فى مجال مشروعات البنية الأساسية فى الكاميرون، وذلك فى ضوء الاهتمام المتزايد للشركات المصرية بتعزيز تعاونها مع مختلف الدول الإفريقية الشقيقة.
من جانبه، أشاد الوزير الكاميرونى بالنشاط الملحوظ لمختلف الشركات المصرية المتواجدة فى الكاميرون، خاصةً فى مجال البنية التحتية والإنشاءات ومشروعات الطرق والكبارى ومد خطوط الكهرباء للمناطق الريفية، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات المصرية الكبيرة ذات السمعة المتميزة للسوق الكاميرونى خلال الفترة المقبلة.
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