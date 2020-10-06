فيديو .. مشاهد من ساعة الصفر.. القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 47 لحرب أكتوبر

عرضت وزارة الدفاع، عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، برومو جديد من بروموهات حرب أكتوبر المجيدة تضمن مشاهد من ساعة الصفر ولحظة العبور، وذلك فى إطار الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ47.





وتضمن الفيديو أيضا كلمات قادة القوات المسلحة بعد تحقيق النصر وعبور خط بارليف، بالإضافة إلى كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تضمنت: "الجيش المصرى جيش وطنى شريف محب لبلاده".

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