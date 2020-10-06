القباج: الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى "برنامج فرصة" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذى يهدف إلى تحسين الدخل وخلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر الفقيرة، دعماً لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.





وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشؤون العمل الأهلى، كما وقع عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية نورا سليم المدير التنفيذى للمؤسسة.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تلبى احتياجات الفئات الأكثر فقراً وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب والمشروعات الصغيرة، وذلك فى ضوء ما تتبناه الوزارة من آليات جديدة للتعامل مع برامج التصدى للفقر معتمدةً على نهج اقتصادى اجتماعى تنموى من خلال برنامج "فرصة" أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة فى الوزارة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع المدنى شريك مع الوزارة فى مجالات عديدة، مشددة على أن هذا البروتوكول يوضح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادى، حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، ولكن الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها.

ومن جانبها، أبدت نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، سعادتها بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يتم العمل فى العديد من القضايا التنموية، كدعم الفئات الأكثر تأثيرا بجائحة كورونا، ودعم التعليم المبكر للأسر.

وأكدت نورا أن التمكين الاقتصادى يعد أحد المحاور الأساسية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، موضحة أن برنامج فرصة لديه أكثر من عنصر سيؤدى إلى نجاحه لأنه يوفر عمل لائق ودخل كريم لمحدودى الدخل.

واتفقت وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، على أن تقوم الوزارة بتوفير المراكز الإنتاجية بالمحافظات المستهدفة والاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستهدفين والاشتراك مع مؤسسة ساويرس فى اختيار الجمعيات المنفذة للمبادرة واختيار جهات التدريب والدعم الفنى.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بتوفير التمويل اللازم للمبادرة والاشتراك فى اختيار الجمعيات والإشراف والمتابعة، فضلا عن التعاون فى تنفيذ مبادرة برنامج فرصة فى مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى نشاط حاضنات فرصة (ريادة الاعمال للفقراء) ومصانع فرصة (مراكز إنتاج مشتركة) ومحور تعديل سلوك المستفيدين (من الاتكالية إلى الانتاجية)، وقد اتفقا على أن العمل بهذا البروتوكول يسرى لمدة عامين.

والجدير بالذكر أن برنامج فرصة المستحدث أحد برامج الحماية الاجتماعية يرتكز على محورى التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى، ويعمل على تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وإتاحة فرص التدريب والتشغيل وإنشاء وحدات إنتاجية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات تنموية وتوعوية لتعديل سلوك المستهدفين وبناء قيم واتجاهات إيجابية دافعة للتنمية البشرية.