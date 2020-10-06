بعد إعلان ملء وتشغيل سد النهضة.. وزير الري السابق يقترح حلولا سريعة للأزمة

2. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالتمسك بجدولها التفاوضى التى إقترحته فى بداية التفاوض بين دول الأزمة الثلاث من عقد إتفاقية سريعة ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة مع بندا لفض المنازعات التى قد تطرأ بين دول الاتفاق، ثم التفاوض حول إتفاقية لسياسات طويلة الأمد حول تطوير وتنمية حوض النيل الشرقى وتعزيز تعاون شعوبه.
3. مطالبة الإتحاد الأفريقى بتفعيل أدوار مراقبى التفاوض (الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى)، وإستكمال خبراء الإتحاد الأفريقى (معظمهم قانونيين) بخبراء فنيين دوليين للتدخل فنيا إذا ما خرج التفاوض عما هو متاح ومعهود فى مثل هذه الأزمات.
4. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالقيام بدور الوسيط بين الدول الثلاث مسخرا خبرات المراقبين والخبراء الدوليين، لتقليل خلافات التفاوض.
5. يجب تحديد جدول زمني متفق عليه بين الدول الثلاث لعملية التفاوض.
وتابع "يجب إحالة الأزمة الى مجلس الأمن فور توقف المفاوضات بسبب تعنت طرفين أو أكثر، أو لأى أسباب أخرى تعوق إستمرار المفاوضات".
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