بعد إعلان ملء وتشغيل سد النهضة.. وزير الري السابق يقترح حلولا سريعة للأزمة

كتب محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يعلق فيه على تصريحات إثيوبيا بملء وتشغيل سد النهضة.

قال "علام" إنه يجب على مصر القيام بزيارة رئاسية الى جنوب أفريقيا، أو إرسال وفد من وزيرى الخارجية والرى الى جنوب أفريقيا لتقديم مذكرة رسمية الى الإتحاد الأفريقى على النحو التالى:

1. مطالبة الإتحاد الأفريقى بتوجيه توبيخا رسميا الى إثيوبيا لتصريحها الأخير حول العزم حول ملء وتشغيل السد العام القادم بدون أى إشارة أو إحترام الى التفاوض القائم مع مصر والسودان، وكذلك لتصريحاتها العسكرية المتكررة.

2. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالتمسك بجدولها التفاوضى التى إقترحته فى بداية التفاوض بين دول الأزمة الثلاث من عقد إتفاقية سريعة ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة مع بندا لفض المنازعات التى قد تطرأ بين دول الاتفاق، ثم التفاوض حول إتفاقية لسياسات طويلة الأمد حول تطوير وتنمية حوض النيل الشرقى وتعزيز تعاون شعوبه.

3. مطالبة الإتحاد الأفريقى بتفعيل أدوار مراقبى التفاوض (الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى)، وإستكمال خبراء الإتحاد الأفريقى (معظمهم قانونيين) بخبراء فنيين دوليين للتدخل فنيا إذا ما خرج التفاوض عما هو متاح ومعهود فى مثل هذه الأزمات.

4. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالقيام بدور الوسيط بين الدول الثلاث مسخرا خبرات المراقبين والخبراء الدوليين، لتقليل خلافات التفاوض.

5. يجب تحديد جدول زمني متفق عليه بين الدول الثلاث لعملية التفاوض.

وتابع "يجب إحالة الأزمة الى مجلس الأمن فور توقف المفاوضات بسبب تعنت طرفين أو أكثر، أو لأى أسباب أخرى تعوق إستمرار المفاوضات".