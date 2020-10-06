ليست رفاهية.. خبير مائي: تحلية مياه البحر ضرورة لمواجهة العجز بمصر

شدد د.نادر نور الدين استاذ المياه بجامعة القاهرة على ضرورة اللجوء لتحلية مياه البحر الاحمر والمتوسط لمواجهة العجز المائي في مصر نتيجة الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة.

وقال نور الدين لـ دوت الخليج ان العجز المائي بمصر وصل لـ ٤٢ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يتطلب لجوء مصر لإعادة استخدام مياه المخلفات ومياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة لتخفيضه إلى ٢٢ مليار متر مكعب.

وأشار خبير المياه إلى أن تحلية مياه البحر الأحمر و المتوسط هدفها الحفاظ على حياة البشر و ليس إحداث تنمية نظرًا لتكلفتها المرتفعة، لافتا إلى أن ٥٧٪؜ من المياه المُحلاة في العالم تكون من نصيب الاستخدام المنزلي بينما ٢٣٪؜ للصناعة و ٢٣٪؜ لإنتاج الطاقة على عكس الزراعة والتى تشغل نحو ١٪؜ فقط لأن العائد من المتر المكعب من المياه أقل بكثير من سعر شرائه ، اما عن النشاط الصناعي و السياحي فيسمح بإستخدام المياه المُحلاة نظرًا لعائدها المرتفع .

واعتبر نور الدين أن تقنية تحلية مياه البحار تتنشر فى الدول الغنية فقط وليست للدول النامية ، لافتا أن المملكة العربية السعودية تعتبر اكبر الدول التى تستخدم تلك التقنية حيث تنتج ٦،٥مليار متر مكعب سنويًا تليها الولايات المتحدة الامريكية بــ ٦ مليارات ثم الامارات بـ ٥ مليارات.

وكشف الخبير المائي ان أقصى ما يمكن ان تصل اليه مصر من انتاج تحلية مياه البحار مليار متر مكعب خلال الــ 10 سنوات القادمة في حال توفر الموارد الاقتصادية اللازمة.