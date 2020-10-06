مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة تصل القابضة للمطارات

تستضيف الشركة القابضة للمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وتحت رعاية الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني وتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتتضمن الخدمات المقدمة فى المبادرة التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري. ومن المقرر أن يتواجد القائمين علي المبادرة للكشف علي العاملين الراغبين لمدة أسبوعين تبدأ يومي الأحد والاثنين الموافقين ١١-١٢ أكتوبر بنادي ايروسبورت. ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٣-١٤ اكتوبر بمقر الشركة المصرية للمطارات. ويوم الخميس الموافق ١٥ اكتوبر بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على أن يتم التواجد بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الأسبوع الثاني من المبادرة. جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكامل منعا لوجود عدوى كورونا مع تنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعى.

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