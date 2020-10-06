القومى للطفولة يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر: تحية إجلال لجنودنا البواسل

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التهاني لجموع الشعب المصري العظيم قيادةً وشعبا بمناسبة الذكرى 47 من نصر أكتوبر المجيد.

كما تقدم المجلس "بالتحية والإجلال لجنودنا أبناء القوات المسلحة الذين استعادوا الأرض وضحوا بأنفسهم من أجل استعادة الكرامة وتأمين الوطن، والذين ضربوا لنا أعظم الدروس في البطولة والشجاعة والبسالة والتي أبهرت العالم بتحرير الأرض، الأمر الذي يدعونا للاصطفاف خلف بلدنا وقيادتنا الحكيمة لبناء دولة قوية قادرة على التصدي لكل الصعاب والتهديدات، وترسخ الأمن والاستقرار".

وتقدم المجلس -حسب بيان الثلاثاء- بخالص التحية لأطفالنا أبناء الشهداء الذين فقدوا آبائهم أغلى ما يمتلكون، فإن آبائهم هم شهداء مصر الأبرار وسنظل دائما فخورين بهم وبما حققوه من أجل رفعة الوطن باستشهادهم من أجل مكافحة الإرهاب الغاشم. فتحية حب وتقدير لأرواحهم الطاهرة.