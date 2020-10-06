انت الان تتابع تفاصيل خبر “الآن” استخراج جواز السفر وتجديده بشهادة الميلاد وصلاحية 3 سنوات لهذه الفئات.. وبيان رسمي من الخارجية المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الخارجية اليوم عن بشرى سارة للمصريين العاملين بالخارج بشأن استخراج جواز السفر وتجديده، وأكد مساعد وزير الخارجية بالشؤون القنصلية السفير عمرو محمود عباس أن وزارة الداخلية وافقت رسمياً على المقترح المقدم من الخارجية.

استخراج جواز السفر وتجديده بشهادة الميلاد فقط لهذه الفئات

وقال عباس أن القرار الجديد الذي وافق الداخلية عليه جاء وفق قانون الأحوال المدنية، ولا يتعارض إطلاقاً مع المواقف التجنيدية بالنسبة للذكور.

وتم الموافقة اليوم على استخراج جواز السفر وتجديده بالنسبة للمصريين بالخارج بشهادة الميلاد فقط، وذلك للمواطنين الذين لم يبلغوا سن الـ16 سنة، ولتجديد الجواز عليهم التوجه للبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، كما أن القرار للمواطنين الذين لم يستخرجوا بطاقة رقم قومي أو لحملة البطاقة المنتهية الصلاحية ولم يمر على انتهائها أكثر من 3 شهور.

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وجاء قرار وزارة الخارجية اليوم في إطار بحث كل السبل ولطرق الممكنة للتخفيف والتيسير على المواطنين المصريين بالخارج، وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا، والتعاون بين الداخلية والخارجية، وللمزيد حول بيان الخارجية المصرية اقرأ هذا البيان.