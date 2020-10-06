بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل الرحلة الخامسة من خطوط إنتاج الخبز للسودان

واصلت مصر إرسال خطوط إنتاج الخبز النصف آلى الميدانى، استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمساندة الأشقاء فى جمهورية السودان لتجاوز أزمة السيول الأخيرة التى ألمت بهم.





وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية فى رحلتها الخامسة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية المتطورة والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة. وعملت القوات المسلحة على تجهيز خطوط الإنتاج وتوفير قطع الغيار اللازمة لها فضلاً عن معدات توليد الكهرباء، وذلك لتوفير الخبز بأعداد كبيرة وبجودة عالية والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية بجمهورية السودان. وتعد مساندة مصر للأشقاء فى السودان تأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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