وزارة  النقل: تعيين خالد زهران رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين اللواء بحرى خالد سعيد عبد العليم زهران رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لمدة عام، وتجديد تعيين الربان طارق شاهين على شاهين رئيسا للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لمدة عام.





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