إنفوجراف: أبطال وعظماء.. الجمسى قائد الجبهات العربية الثلاث

يزخر تاريخ مصر بالأسماء الكبيرة التى حفرت اسمها بحروف من نور فى سجلات المجد المصرية، ومن أبرز هذه الأسماء المشير محمد عبد الغنى الجمسى، الذى أطلق اسمه على عدد من الدفعات التى تخرجت فى الكليات العسكرية المختلفة، وقالت عنه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل خلال حرب أكتوبر، إنه الجنرال النحيف المخيف.





الإنفوجراف التالى يوضح المعلومات عن حياة الفريق محمد عبد الغنى الجمسى.

يذكر أن الجمسى حصل على أكثر من 24 وساما ونوطا عسكريا من الدول الأجنبية والعربية ومصر، وأهمها: "وسام نجمة الشرف العسكرية، وسام التحرير عام 1952، وسام قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958".

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