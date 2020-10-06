عاجل.. السيسى فى ذكرى أكتوبر: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة

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وكتب الرئيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "فى ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".
وأضاف: "وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذى يربطه بجيشه الوطنى ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا".
وقال الرئيس: "حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر".
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