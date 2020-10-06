إنفوجراف .. أبطال وعظماء .. اللواء باقى زكى قاهر خط بارليف

تضم دفاتر التاريخ العديد من الأبطال من أصحاب الأدوار البارزة فى حرب أكتوبر، من بينهم اللواء باقى زكى، الذى نجح بفكرته فى تحطيم خط بارليف الذى أدعت إسرائيل أنه لا يقهر.





الإنفوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن حياة الفريق اللواء باقى زكى قاهر خط بارليف : * 1954 تخرج فى كلية الهندسة جامعة عين شمس. * عمل مهندسا وقت بناء السد العالى. * رئيس فرع مركبات الجيش الثالث الميدانى مايو 1969. * اقترح فكرة تدمير خط بارليف سبتمبر 1969. * نجحت فكرته ونفذت فى حرب 73. * كان برتبة مقدم بالجيش فى حرب 73. * نال نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى 1974. * خرج من الجيش برتبة لواء 1984. * منح وسام الجمهورية 1984. * توفى 23 يونيو 2018. * أطلق اسمه على نفق شارع التسعين بالتجمع 2018.

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