النشرة المرورية : كثافات أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو ومحور 26 يوليو

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم، والذى تقدمه شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، ومنزل كوبرى محرم بك المتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى طريق أبو قير بميدان كفر عبده.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، وفى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وتابع أن المحافظات المجاورة للقاهرة، كالقليوبية تنحصر فيها الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة، للقادم من مناطق المؤسسة والمتجه لقطاعات الطرق الدائرية.

وتابع صابر أن إدارة المرور، وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، خاصة مع وجود أحجام أعلى قطاعات الطرق الدائرية تزامنا مع أعمال التوسعة، مشيرا إلى أن هناك أحجام مرورية أعلى مناطق الأوتوستراد للمتجه إلى المعادى أو المنيب، وكذلك أعلى منطقة الكنيسة.

وبين أنه بالنسبة للقادم من أكتوبر سيواجه كثافات مرورية بمحور 26 يوليو عند منطقة ناهية، ويفضل فى هذا التوقيت سلوك محور روض الفرج.

وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام، فى شارع الجامعة للقادم من الدقى، والمتجه إلى الجيزة وفيصل، ونصح القادم من الدقى ومتجه للهرم بسلوك شارع السودان وشارع مراد.

وأوضح صابر أنه فى محافظة القاهرة ينصح بتجنب محور جوزيف تيتو، والقادم من الكلية الحربية، ومن المطار القديم والجديد، والدخول عند منطقة شارع 6 أكتوبر والخروج من منطقة جسر السويس، ومنه إلى الطريق الدائرى أو موقف العاشر.

ودعا صابر إلى تجنب محور صلاح سالم للمتجه إلى السيدة عائشة ونفق الأزهر، بسبب الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأشار إلى أن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو يشهدان أحجام مرورية، لذا يفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى الساحل.