فيديو .. الأوقاف توزع 12 طن لحوم أضاحى على 5 محافظات

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى، إنه توزيع اللحوم تم بواقع 3 أطنان لمحافظتى الشرقية، ومرسى مطروح، وطنين لكل من محافظة القليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم، بلغ 959 ألف كيلو.