مركز معلومات الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركات المحمول المصرية للتوعية بمخاطر...

في إطار جهود الحكومة المصرية لرفع الوعي المجتمعي في مجال الحدّ من المخاطر، وبالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول العاملة في مصر (فودافون مصر - أورانج مصر - اتصالات مصر - الشركة المصرية للاتصالات) لتوظيف إمكانات قطاع الاتصالات في مجال الحدّ من مخاطر ومواجهة الكوارث، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركات المحمول المصرية لوضع آليات وأسلوب تعاون في مجال إرسال الرسائل التحذيرية قصيرة في حالات الطوارئ وذلك لتجنُّب وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الحوادث، على أن تقوم الشركات بتقديم تلك الخدمة بدون مقابل مادي في ضوء مسؤولياتها المجتمعية.

وتضمن البرتوكول الاتفاق على تفعيل خدمة الرسائل التحذيرية خلال المخاطر التالية: (السيول والأمطار الغزيرة – عواصف ترابية شديدة - حريق يؤثر على السلامة والصحة العامة والأمن العام - تسرب مواد خطرة تؤثر على السلامة والصحة العامة والأمن العام).