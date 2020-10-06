النقل: تعيين خالد زهران رئيساً لهيئة موانئ البحر الأحمر وتجديد تعيين طارق...

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين اللواء بحري خالد سعيد عبد العليم زهران رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأحمر لمدة عام وتجديد تعيين الربان طارق شاهين علي شاهين رئيساً للهيئة العامة لميناء الأسكندرية لمدة عام
وأضاف البيان أن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صرح بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا وفقاً للإستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتي تهدف الى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية .
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