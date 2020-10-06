السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدوينه على موقع التواصل الاجتماع "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر.