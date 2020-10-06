وصف دكتور أحمد فوزي دياب الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء مشروع تحلية مياه البحر بأنه ضرورة ملحة نتيجة للعجز المائي في مصر حيث يتجاوز ٣ مليار حاليا ومن الممكن أن يقفز إلى ٥ مليارات في المستقبل القريب.
وقال دياب لـ دوت الخليج ان المشروع ليس رفاهية وإنما لسد الفجوة الغذائية من المياه وخاصة الشرب ، محذرا من أن والتهاون فيها سيكون له أثر سلبي على مصر.
وأشار الخبير المائي إلى عدم وجود علاقة بين سد النهضة وتحلية مياه البحر، لافتا إلى ان الحاجة لتحلية المياه تأتي فى ظل العجز فى الموارد المائية والتى يتوقع أن تتزايد مع وجود سد النهضة وهو ما سيجعل من اللجوء لتحلية مياه البحر أمر حتمي.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ (4 ت) التي تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.
وتم إقرار الخطة بالاشتراك بين (9) وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه طبقًا لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالى 60 مليون نسمة حتى عام 2050 ، وفى ضوء ما قررته الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعي لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسد الفجوة الغذائية.. خبير مائي: لجوء مصر لـ تحلية مياه البحر ليس له علاقة بـ سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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