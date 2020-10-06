لسد الفجوة الغذائية.. خبير مائي: لجوء مصر لـ تحلية مياه البحر ليس له علاقة بـ سد النهضة

وصف دكتور أحمد فوزي دياب الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء مشروع تحلية مياه البحر بأنه ضرورة ملحة نتيجة للعجز المائي في مصر حيث يتجاوز ٣ مليار حاليا ومن الممكن أن يقفز إلى ٥ مليارات في المستقبل القريب.

وقال دياب لـ دوت الخليج ان المشروع ليس رفاهية وإنما لسد الفجوة الغذائية من المياه وخاصة الشرب ، محذرا من أن والتهاون فيها سيكون له أثر سلبي على مصر.

وأشار الخبير المائي إلى عدم وجود علاقة بين سد النهضة وتحلية مياه البحر، لافتا إلى ان الحاجة لتحلية المياه تأتي فى ظل العجز فى الموارد المائية والتى يتوقع أن تتزايد مع وجود سد النهضة وهو ما سيجعل من اللجوء لتحلية مياه البحر أمر حتمي.