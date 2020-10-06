النقل: زهران رئيسا لـ موانئ البحر الأحمر.. وطارق شاهين لـ ميناء الإسكندرية

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صرح بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا وفقًا للإستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.

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