متحف قصر الأمير محمد على ينظم ندوة بمناسبة ذكرى أكتوبر

احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل غدا الاربعاء ندوة بعنوان " القوى الناعمة ودورها في تحقيق نصر أكتوبر" بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الإجتماعي. وقال ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، ان الندوة سوف يتم تنظيمها بقاعة المؤتمرات بالمتحف، ومن المقرر أن يشارك فيها رئيس الوزارء الأسبق الدكتور عصام شرف، واللواء منصور الهلباوي، والمخرج شكري ابو عميرة رئيس التليفزيون الأسبق.

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